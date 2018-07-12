الحريري سيتوجه الى بعبدا لاستكمال مشاوراته في ما يخص تشكيل الحكومة

لم تحمل لقاءات الرئيس المكلف سعد الحريري اي جديد على صعيد تذليل العقبات التي تواجه تأليف الحكومة,لقاءاته في بيت الوسط اظهرت ان المشاروات لم تسفر عن تقدم ملحوظ بانتظار استكمال المشاورات التي سيواصلها الرئيس المكلف خلال اليومين المقبلين.

هذه المشاروات كان بدأها الرئيس الحريري بلقاء في عين التينة مع الرئيس نبيه بري حيث اكد ان البلد أهم من الحصص.

بعدها بساعات استقبل الرئيس المكلف في بيت الوسط كل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

ورغم تمسك الاطراف السياسية بمطالبها فإن المصارد نفسها اكدت ان الرئيس الحريري سيواصل مشاوراته خلال اليومين المقبلين وسيتوجها بزيارة الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس ميشال عون والتدوال معه في المستجدات الحكومية والسياسية