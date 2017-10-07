الحريري زارت مهرجان سوق الأكل: صيدا مصرة على الاستقرار رغم الظروف الصعبة التي عاشتها

تفقدت النائبة بهية الحريري، مهرجان “سوق الاكل”، الذي ينظمه نادي “روتاراكت” في صيدا، بالتعاون مع بلدية المدينة وشركة “No garlic no onions” على الواجهة البحرية لمدينة رفيق الحريري الرياضية، ورافق الحريري، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف.

وكان في استقبالها رئيسة نادي “روتاراكت” صيدا دانية دادا واعضاء النادي واسرة نادي “روتاري” صيدا، حيث جالت برفقتهم على اجنحة السوق، الذي شهد في ليلته الثانية اقبالا لافتا وحضورا حاشدا من الزوار من صيدا ومحيطها ومناطق لبنانية، مشاركة المواطنين هذه الاجواء الاحتفالية بالمناسبة ومطلعة على الانشطة المرافقة.

وقالت الحريري اثر الجولة: “ان صيدا في تحد مستمر. فيها نبض وحياة، وفيها ارادة اهلها وقاطنيها. ورغم كل الظروف التي تمر بها ارادة اللقاء والحياة والفرح اقوى. الناس تاتي من كل المناطق، ولديها شعور بالأمان وصيدا الى الأمام. صيدا شهدت كثيرا من الحيويات، التي جرت مؤخرا ورغم الظروف الصعبة، التي عاشتها بقيت مصرة على الاستقرار. وهذه الأماكن التي تشهد مثل هذه الانشطة، وجدت لتكون مكان لقاء تاتي الناس اليها وتلتقي مع بعضها ومكان لقاء العائلة كلها”.