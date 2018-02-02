الحريري رعى افتتاح المعرض الخاص للسفير التركي للصور

افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات جمال الجراح معرض السفير التركي تشاغاطاي أرسيياز الخاص بالصور الفوتوغرافية بعنوانthe colorful trains of lebanon في نادي اليخوت – زيتونة باي.

حضر الحفل الرئيس فؤاد السنيورة، وزراء الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الإعلام ملحم الرياشي، وشؤون المهجرين معين المرعبي، الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، سفير قطر علي بن حمد المري، النائبان: محمد قباني ومحمد الصفدي، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان رئيس جهاز امن السفارات العميد وليد جوهر، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العميد نبيل حمود، القنصل الفلسطيني رمزي منصور، رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني وشخصيات سياسية واجتماعية.

أرسيياز

وبعد كلمة القتها مايا خوري فرح شددت فيها على “أهمية إقامة علاقات مميزة بين تركيا ولبنان على كل الاصعدة”، ألقى السفير ارسياز كلمة شكر فيها “الرئيس الحريري على رعايته وحضور رجال الدولة والاصدقاء”، وقال: “إن فكرة الصور جاءت بعدما زرت المواقع الاثرية لمحطات القطار في لبنان، والتي شهدت عصرا ذهبيا أيام الدولة العثمانية، وكان القطار الأول لنقل الركاب في لبنان عام 1895”.

أضاف: “الصور التي التقطتها كانت الوانها قاتمة وحزينة، فاحبت تلوينها بالوان لبنان وطبيعته لتعبر عنه، وآمل ان يتم تفعيل هذه المحطات في المستقبل”.

وأشار إلى أن “ريع هذه اللوحات -الصور ال39 سيعود الى مركز آمال طالب لذوي الحاجات الخاصة في طرابلس”.

وتخلل الافتتاح مشاركة فرقة موسيقية تركية بالعزف والغناء. بعدها، قام السفير ارسييز بقطع قالب من الحلوى لمناسبة عيد ميلاده.