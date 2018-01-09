الحريري رعى اطلاق مشروع بناء الكونسرفتوار بهبة صينية

رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وبحضور وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، حفل اطلاق مشروع بناء وتجهيز المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) بهبة مقدمة من حكومة الصين الشعبية، في حضور الوزراء: ملحم الرياشي، جمال الجراح، عناية عز الدين، معين المرعبي ورائد خوري، الوزير السابق عدنان القصار، سفير الصين وانغ كيجيان، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، رئيس مجلس ادارة الكونسرفتوار الدكتور وليد مسلم ومدارء عامين وفاعليات ثقافية.

بداية النشيدان الوطني والصيني، ثم قال الجسر: “ليست المرة الاولى التي تقدم فيها الصين هبة الى لبنان، إلا ان مشروع اليوم هو الاول من نوعه الذي تنفذه الحكومة الصينية لا سيما وانه حدد استنادا الى البرنامج التعليمي للكونسرفتوار وللانشطة الموسيقية التي ستقام في هذا الصرح المعماري الهام في ضبية، حيث تم تخصيص مبلغ 220 مليون يوان صيني ما يعادل تقريبا 31،9 دولار من الهبات المقدمة من الحكومة الصينية، وسيتم التنسيق في وقت لاحق مع الجانب الصيني في ما يتعلق باحتياجات التشغيل والصيانة. واليوم سيتم التوقيع على اولى الرسائل المتبادلة لهذا المشروع على امل البدء بالتنفيذ العملي قريبا”.

بدوره، أشار كيجيان الى “تميز الثقافة اللبنانية بالتنوع والتسامح الانفتاح”، لافتا الى أن “الموسيقى والفنون اللبنانية ليست كنوزا للبنان فقط بل انها ثروة ثقافية للبشرية، وان الحكومة الصينية قررت مساعدة لبنان في بناء المعهد الوطني العالي للموسيقى للمساهمة في الارتقاء بمستوى المرافق التعليمية العالية للموسيقى في لبنان وزيادة امكانية تأهيل الموسيقيين من جهة وتحسين الخدمات الموسيقية العامة للجمهور”.

وقال: “طريق الحرير القديم يربط بين لبنان والصين منذ قرنين من الزمن وكانت روح طريق الحرير التي تنتقل عبر الاجيال نواتها الانفتاح والتسامح والتعلم والاستفادة المتبادلة والسلم والتعاون والمنفعة المشتركة، ونأمل ان يصيح هذا المشروع معلما هاما في سجل الصداقة الصينية – اللبنانية”.