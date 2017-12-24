الحريري رعت “بطولة الميلاد” بكرة الطاولة للأهلي في صيدا

برعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري نظم النادي الأهلي –صيدا في مقره في القياعة-صيدا ، “بطولة الميلاد المجيد ” بكرة الطاولة بمشاركة ٧٠ لاعباً يمثلون أندية ” الأهلي ، الجيش اللبناني، اللواء ، المعني ، جبشيت ،الصرفند ، براعم النبطية، العهد والرياضي بيروت”.

وحضر البطولة : ممثل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي رئيس الشبكة الرياضيه في بلدية صيدا حسن الشماس ، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة ناجي حلال ، نائب رئيس النادي الأهلي –صيدا منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود ، ومدير النشاطات في النادي السيد محي الدين جمال، القنصل وسام حجازي والسيد محمد البقاعي ” شركة سينيق التجارية – محلات البقاعي ” الراعي الرسمي للنادي الاهلي بكرة الطاولة، وممثلون عن الأندية المشاركة .وكان في استقبالهم مدير البطولة من قبل الأهلي- صيدا بطل لبنان في كرة الطاولة محمد الهبش .

واشادت الحريري بمنافسات البطولة ومستويات ابطالها مضيفة انها تمثل العيش المشترك بين اللبنانيين ورياضييهم في مدينة صيدا. وشددت على ان الرياضيين هم ركن مهم من اركان العيش المشترك الذي يميز اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم وطوائفهم وهي ميزة يتفرد بها وطننا الحبيب لبنان ، منوهة بنشاط النادي الأهلي وانجازاته بكرة الطاولة ومجددة دعمها للرياضيين كونهم ثروة وطنية طالما آمن بها وحرص على رعايتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

من جهته شكر البطل محمد الهبش النائب الحريري على رعايتها للبطولة ودعمها وتشجيعها الدائم للفرق والأنشطة الرياضية وللأبطال الرياضيين ولا سيما بلعبة كرة الطاولة .

وجاءت نتائج البطولة بكرة الطاولة على الشكل التالي :

فئة القدامى : فاز محمد رحال (فريق العهد –بيروت) بالمركز الأول، وصافي رحال بالمركز الثاني وعادل دمج (نادي الرياضي- بيروت) بالمركز الثالث.

فئة الناشئين : فاز سعد الدين الهبش بطل لبنان ( نادي الاهلي) بالمركز الأول ، ومحمد الهبش بالمركز الثاني وعدنان الهبش بالمركز الثالث.

فئة الكبار : فاز احمد حرب (نادي الجيش) بالمركز الأول ، وحسن شبيب ( نادي براعم النبطية) بالمركز الثاني ، وسعد الهبش ومصطفى الهبش (نادي الاهلي –صيدا ) بالمركز الثالث .