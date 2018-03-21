الحريري: ذاهبون إلى “سيدر” لتأمين التمويل لمشاريع حيوية وضرورية

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اهتمامه بتنمية منطقة عكار عموما وتلبية حاجاتها من المشاريع الضرورية والحيوية، لافتا إلى أن هذه المنطقة عانت من الحرمان المزمن ولم تأخذ حقها الطبيعي كما سائر المناطق الأخرى.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله في بيت الوسط مساء أمس، وفدا من بلدة مشمش العكارية تقدمه رئيس البلدية محمد بركات والأعضاء والمخاتير ووجهاء البلدة وفعالياتها وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل سامر حدارة.

وطالب الرئيس الحريري بإيلاء بلدة مشمش الاهتمام اللازم ورفع الحرمان المزمن عنها، ولا سيما ما تحتاجه على صعيد الطرق والمدارس ووضع مركز النفوس للبلدة موضع التنفيذ وغيرها من مراكز الخدمات الضرورية.

ورد الرئيس الحريري بكلمة أكد فيها اهتمامه بالمطالب والحاجات الضرورية لبلدة مشمش، وقال: “سأولي هذه البلدة وسائر منطقة عكار كل اهتمامي، وأنا حريص كل الحرص على رفع الحرمان الذي تعانيه بلدة مشمش وكل عكار”.

أضاف: “ذاهبون إلى مؤتمر سيدر في باريس لتأمين التمويل لعدد من المشاريع الحيوية والضرورية في البلد، وستكون لمنطقة عكار حصة منها، لا سيما مشاريع البنية التحتية الأساسية، كالطرق والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، ونأمل أن نستطيع تلبية حاجاتكم في المرحلة المقبلة”.