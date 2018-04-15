الحريري جالت على أنشطة ليلة المتاحف: نموذج لما نستطيع أن نقوم به في صيدا لتبقى مدينة للحياة

جالت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، على الأنشطة المرافقة لليلة المتاحف في مدينة صيدا القديمة، انطلاقا من خان الافرنج الذي كان يشهد في الوقت نفسه مهرجان “صيداوي أح” التراثي، الذي نظمه نادي “روتاراكت” صيدا بالتعاون مع البلدية.

وشملت الجولة خان الإفرنج، سوق النجارين، حي مار نقولا، خان صاصي، قصر دبانة، سوق الصاغة القديم، أكاديمية القيادة والتواصل “علا” ومتحف عودة للصابون، حيث اطلعت الحريري والحضور على الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية والحرفية، التي تستضيفها هذه المعالم.

واعتبرت الحريري في تصريح أن “ما يميز مدينة صيدا القديمة عن غيرها من المدن التاريخية، أنها مدينة تعيش بناسها وأهلها وقاطنيها وتتفاعل مع بعضها، من خلال ما تختزنه من مقومات جاذبة ومرافق تراثية، فتصبح بحد ذاتها مصدرا للنشاط والحياة”.

وقالت: “لقد لمسنا شعورا كبيرا اليوم، بالتفاعل والفرح من قبل الناس من المدينة وخارجها مع التراث بكل أشكاله، ومن خلال هذه المشاركة اللافتة والمميزة، وما نراه اليوم، يمكن أن يكون نموذجا لما نستطيع دائما، أن نقوم به في صيدا لتبقى مدينة للحياة”.