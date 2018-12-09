الحريري ثابت على موقفه ولا يحق لاي سلطة سحب التكليف منه

رسائل فوق السطوح وبين السطور يوجهها البعض للضغط على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.. رسائل تأخذ أنماطا مختلفة وتستبطن بدعا جديدة ليس آخرها نزع التكليف من المكلف.

المطروح أيضا في السوق السياسي، كلام عن امكانية توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة الى مجلس النواب بشأن الملف الحكومي.

المعرقلون يتلطون وراء عناوين عدة، متناسين ان الرئيس الحريري قد بادر وان المراسيم كادت توقّع قبل أن يوقع حزب الله باراشوتا يحمل ستة نواب ليشكل معهم عقدة جديدة بعد حل العقد السابقة.