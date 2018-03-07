الحريري تناول أجواء زيارته الى المملكة في جلسة مجلس الوزراء

الخلوة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبيل الجلسة تناولت نتائج زيارة الرئيس الحريري الى المملكة العربية السعودية إذ اكد انها كانت ايجابية، وان المملكة ستشارك في مؤتمرات دعم لبنان مشيرا الى ان سياسة النأي بالنفس التي التزمتها الحكومة مهمة بالنسبة للمملكة وللبنان.

هذا الكلام عاد واكده الرئيس الحريري على طاولة مجلس الوزراء حيث عقدت الجلسة في ظل اجواء مكهربة إن لجهة الموضوع الأمني في قضية زياد عيتاني وسوزان الحاج ام في موضوع الكهرباء , فما كان من الرئيس عون إلا ان وزّع على الوزراء نسخاً من تقرير يشرح واقع الكهرباء للاطلاع عليه تمهيداً لعقد جلسة خاصة للكهرباء قريباً

ولم يعلق الوزراء المعنيون على هذا الملف داخل الجلسة الا ان الوزير خليل قال بعد ها , استمعنا إلى خطة الكهرباء بكثير من الأمعان وسندرسها

اما وزير الطاقة سيزار ابي خليل فقال اننا نجيب على الاتهامات بالأرقام والوقائع.

الخلاف على طاولة مجلس الوزراء كان بين الوزير حمادة الذي عاد عن اعتكافه وبين الوزير باسيل على خلفية طلب الموافقة على قبول تعيين 207 طالب في كلية التربية في الجامعة اللبنانية بوظيفة استاذ ثانوي وتأمين الإعتمادات لهذه الغاية

أما باسيل اعترض بالقول مين اين هذه الأرقام فرد حمادة انها من مجلس الخدمة المدنية , وبعد الكلام العالي اللهجة بين الطرفين جرى تأجيل هذا البند الى الجلسة المقبلة .والوزير حمادة قال بعد الجلسة انا اشكالي معهم دائم.

وفي قضية عيتاني الحاج اكد رئيس الجمهورية انه لا يجوز استباق قرار القضاء بالتبرئة او الإدانة لا سيما ان التحقيقات سرية

اما في موضوع الموازنة فأكد الرئيس الحريري ان اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعا الخميس لقرءة اخيرة للموازنة وقال اذا انتهينا نحيلها الى مجلس الوزراء على ان تعقد جلسة الجمعة او الاسبوع المقبل.

وحول مسألة الإنتخابات أشار الرئيس عون الى ان التحضيرات الاساسية للانتخابات استكملت وتم طلب انجاز ما تبقى منها بحيث تكون المنافسة شريفة بين المرشحين كافة وان يكون هناك جهوزية في الموعد المحدد, متمنيا النجاح لأكبر عدد من السيدات وحيا دور المرأة البارز في الحياة الادارية

وجرى اقرار بند اعطاء داتا الاتصالات وسط اعتراض وزراء حزب الله بإعتباره مخالف للقانون , فيما ابلغ الرئيس عون الوزراء انه طلب من حاكم مصرف لبنان صرف القروض التي التزمت المصارف دفعها للمعنيين.