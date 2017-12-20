الحريري ترأس اجتماعي لجنتي تطبيق قانون الانتخابات والطاقة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات حضره الوزراء: علي حسن خليل، طلال ارسلان، نهاد المشنوق، جبران باسيل، محمد فنيش، بيار ابي عاصي، علي قانصو، ايمن شقير، يوسف فينيانوس والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد اللقاء قال وزير الداخلية نهاد المشنوق في دردشة مع الصحافيين: بحثنا خلال الاجتماع في موضوع التسجيل المسبق واقامة “الميغا سنتر” وفي مسألة تحديث المديرية العامة للاحوال الشخصية مع العلم ان هذا المشروع هو منفصل وامكانية ان يتم مع القطاع الخاص ويطبق على هذا الاساس والارجح ان هناك امكانية لذلك خصوصا ان هناك توافقا بين الكتل السياسية على تحديث دائرة الاحوال الشخصية وهذا المشروع يحتاج انجازه الى سنوات.

وردا على سؤال حول امكانية التسجيل المسبق للانتخابات واقامة “الميغا سنتر” اوضح المشنوق انه سيسأل الادارة المختصة في وزارة الداخلية عن امكانية تطبيق ذلك.

وردا على سؤال اخر حول طلب وزير الخارجية تمديد فترة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى منتصف شهر شباط القادم قال المشنوق ان هذا الامر يحتاج الى مشروع قانون .

لجنة الطاقة

وتراس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية لاستئجار الطاقة حضره الوزراء:علي حسن خليل، محمد فنيش، سيزار ابي خليل، ايمن شقير، علي قانصو، ويوسف فينيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

برقيات تهنئة

من ناحية ثانية، تلقى الرئيس الحريري برقيات تهنئة بالاعياد من كل من ملك الاردن عبد الله الثاني وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، رئيس وزراء اسبانيا ماريانو راخوي ورئيس وزراء الهند نارندرا مودي.