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الحريري: تحية للنائب الصفدي الذي برأ ضميره وتبرأ بالعلن من حكومة الصفر بالمائة، التي ليس فقط لم تقم بشيء لطرابلس، بل عطلت المشاريع التي كانت جاهزة!
الحريري: تحية للنائب الصفدي الذي برأ ضميره وتبرأ بالعلن من حكومة الصفر بالمائة، التي ليس فقط لم تقم بشيء لطرابلس، بل عطلت المشاريع التي كانت جاهزة!
فى:
25 مارس 2018, 16:24
فى:
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