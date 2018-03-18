الحريري: تاريخ إطفائية بيروت مشرف.. ونحن حراس الدولة والشرعية والمؤسسات

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “الرئيس الشهيد رفيق الحريري علمنا كيف نكون حراس البلد، كيف نطفئ الحرائق ولا نشعلها. علمنا أننا حراس القانون والنظام، ونحن حراس الدولة والشرعية والمؤسسات، حراس اتفاق الطائف، حراس العروبة والاعتدال. هذا دورنا، وهذا دور بيروت ودور كل شخص بينكم”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته بعد ظهر اليوم حفل تخريج دورة الإطفائيين المتمرنين، في الملعب البلدي لمدينة بيروت-الطريق الجديدة، حيث قال: “لكي تكون إطفائيا في بيروت يجب أن تكون وفيا لبيروت وتحب أهلها وساحاتها وبيوتها وأسواقها وشوارعها. لكي تكون إطفائيا في بيروت يجب أن تخاف عليها وعلى سلامتها، ويجب ألا تخاف أبدا من أي شخص يفكر أن يعتدي على كرامتها ليشعل الحرائق فيها”.

وأضاف: “حين تكونون رجال إطفاء في بيروت ونساء، تصبحون رجال إطفاء لكل لبنان، لأن كل لبنان موجود في بيروت. أنتم موجودون لخدمة الناس وتلبية نداء كل مواطن ومواطنة في بيروت. كل واحد وواحدة بينكم فدائي، يضع روحه على كفه ليحمي بيروت من أي حريق. ليس هناك أجمل من أن يكون المرء إطفائيا في هذا البلد، وأنتم ترون أننا نعمل كإطفائيين أيضا. وأهم دور نقوم به أن نطفئ الحرائق السياسية ونمنع أي حريق في المنطقة أن يمتد إلى لبنان”.

وتابع: “هذه ثقافتنا وهذه تربية أهل بيروت وهذه وظيفة كل من يريد أن يحمي البلد. هناك أشخاص عملهم أن يشعلوا الحرائق، أما نحن فعملنا أن نطفئ الحرائق وأن نمنع الضرر عن الناس، ونحن عملنا أن نستخدم المياه وليس الكبريت والبنزين”.

وختم قائلا: “حين تأخذون صفة إطفائي تصبح مسؤوليتكم كبيرة تجاه أهلكم وتجاه العاصمة. وتاريخ إطفائية بيروت تاريخ مشرف، قدمتم الكثير طوال عشرات السنين وسقط منكم شهداء، وصرتم عنوانا للتضحية والبطولة. فمبروك لكم جميعا، ومبروك لعائلاتكم ولقيادة إطفائية بيروت ولكل من شارك في هذا اليوم، ومبروك لبيروت على هذا الإنجاز الذي يجب أن يبقى عنوانا لحماية أحلى العواصم”.