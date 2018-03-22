الحريري تابع مع مرشحين من بيروت وطرابلس وعكار شؤونا انتخابية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” النائب رياض رحال على رأس وفد وعرض معه الأوضاع العامة.

ثم استقبل الرئيس الحريري النائب السابق مصطفى هاشم الذي قال على الأثر: “وفاء لنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومتابعة لنهج الاستقرار والاعتدال في هذا البلد مع الرئيس سعد الحريري، ندعو جميع الأحباء والمواطنين والمحازبين في عكار لانتخاب لائحة “تيار المستقبل” في عكار. وأنا في هذا الإطار، كنت قد أعلنت سحب ترشحي للانتخابات، وأكرر ذلك اليوم من هذا البيت الذي نحن جميعا تحت سقفه”.

بعد ذلك، التقى الرئيس الحريري المرشح عن المقعد السني في الضنية أحمد عوض الكرمة على رأس وفد من فعاليات المنطقة.

بعد اللقاء، قال الكرمة: “بعد اجتماعنا مع الرئيس الحريري، والذي كان اجتماعا إيجابيا وبناء، ومن منطلق حرصنا على وحدة هذا البلد وإنجاح مسيرة الإعمار وخط الاعتدال الذي يمثله الرئيس الحريري، ووفاء لنهج الشهيد رفيق الحريري، وبما أن جميع العشائر في لبنان تثمن الخطوة الجريئة للرئيس الحريري باختيار رجل الأعمال محمد سليمان-أبو عبد الله في لائحة عكار، فإنني من هذه الدار، دار العز والكرامة، أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية، وأطلب من جميع العشائر في لبنان التصويت بكثافة للوائح الخرزة الزرقاء لإنجاح مسيرة الإعمار.

ثم التقى الرئيس الحريري المرشح عن المقعد السني في عكار العميد المتقاعد خالد ضاهر يرافقه رئيس اتحاد بلديات جبل أكروم محمد حسن نعمان ورؤساء بلديات المنطقة.

بعد اللقاء، قال ضاهر: “تشرفت للتو بلقاء الرئيس الحريري، وشرحت له سبب تقدمي بالترشح للانتخابات النيابية، وقد أعلنت له انسحابي لصالح لائحة “تيار المستقبل”. فبالأساس، نحن في جبل أكروم لا نستطيع أبدا أن نخرج من “تيار المستقبل” مهما حصل، وفي انتخابات العامين 2005 و2009 صوتنا لـ”تيار المستقبل” بنسبة مائة بالمائة. والآن ندعو أهلنا جميعا في جبل أكروم وكافة المناصرين في مختلف قرى عكار لانتخاب لائحة “تيار المستقبل”، لتكون النتيجة إن شاء الله كما كانت، مائة بالمائة. نحن دائما نرى أن الرئيس الحريري، صاحب سياسة الاعتدال، جنّب لبنان أتون الفتن التي اندلعت ودمرت دول المحيط كافة، ونشكره على المبادرة السياسية الكبرى التي قام بها، والتي أعادت الروح للدولة اللبنانية بعدما كانت تشارف على الموت. من هنا، ندعو للرئيس الحريري بالتوفيق دائما وأن يتمكن من حمل كل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه”.