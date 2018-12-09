الحريري تابعت مع السعودي معالجة مشكلة تدفق مياه الأمطار على طريق حارة صيدا

تابعت النائب بهية الحريري مشكلة مياه الأمطار التي غمرت شوارع واحياء وبساتين منطقة القناية في صيدا بسبب سيول تدفقت من الجهة الشرقية للمنطقة، فأجرت الحريري اتصالا برئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي الذي كان يتابع هذا الموضوع من خارج لبنان ، حيث تم الايعاز للورش الفنية في بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني للتحرك سريعاً والعمل على معالجة هذه المشكلة، فتوجه مراقب عام الأشغال في بلدية صيدا مصطفى أرناؤوط مع فريق فني من البلدية الى مدخل جادة الشماع شرقي مستديرة القناية – حارة صيدا حيث تبين ان سبب تدفق هذه السيول هو انسداد احد مجاري الصرف الرئيسية بعدما علقت به شوائب وقطع خشبية جراء تحويل ساقية قريبة الى هذا المجرى، فتمت معالجة هذه المشكلة واعيد فتحه لتعود الأمور الى طبيعتها.