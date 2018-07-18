الحريري تابعت أوضاع عين الحلوة مع فصائل المنظمة في صيدا

استقبلت النائبة بهية الحريري في مجدليون، سفير فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف. وكان اللقاء مناسبة لتداول الأوضاع الفلسطينية عموما وفي لبنان بشكل خاص.

وعرضت الحريري اوضاع مدينة صيدا امنيا وحياتيا وانمائيا في اجتماعها الدوري مع محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة.

والتقت الحريري أيصا وفدا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا تقدمه امين سر حركة “فتح” والمنظمة العميد ماهر شبايطة، وضم الوفد مسؤول “الجبهة الديموقراطية” فؤاد عثمان، عمر النداف عن “حزب الشعب الفلسطيني”، عصام حليحل عن “جبهة النضال”، كمال الحاج عن “الجبهة العربية”، ابو علي حمدان عن “الجبهة الشعبية”، وفيصل القط عن حزب “فدا”. ورافقهم قائد القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة العقيد بسام السعد وامين سر اللجنة الشعبية للمنظمة عبد أبو صلاح.

وجرى خلال اللقاء عرض المستجدات الفلسطينية في منطقة صيدا، ولا سيما مخيم عين الحلوة من مختلف الجوانب الحياتية والأمنية والبيئية. وجددت الحريري تأكيد ضرورة “ضبط الحالات الأمنية المتفلتة داخل المخيم ووضع حد لظاهرة اطلاق النار التي أودت أخيرا بحياة الفتى اللبناني سليم هادي في حارة صيدا”، وكان تأكيد مشترك لضرورة تسليم المتورطين في الحادثة ودعم دور القوة المشتركة في هذا المجال.

وتطرق المجتمعون الى مشكلة تراكم النفايات في المخيم بسبب الإجراءات المتخذة على مداخله بالنسبة الى شاحنات النفايات، وأشارت الحريري الى ان “هذه المشكلة هي قيد المعالجة بالتواصل مع الجيش اللبناني والأونروا”.

شبايطة

واثر اللقاء تحدث شبايطة باسم الوفد، فشكر الحريري على متابعتها “قضايا المخيم المحقة”، مجددا استنكار ما جرى من اطلاق نار عشوائي في المخيم اودى بحياة شاب في حارة صيدا، ومعتبرا انه “عمل يسيء الى الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والى المخيم وجواره”.

وقال: “سنعمل على إنهاء حالة الفوضى الموجودة. وهناك اسماء لمطلوبين من مخابرات الجيش اللبناني نعمل على تسليمهم. علما انه تم تسليم احدهم وينتمي الى منظمة التحرير الفلسطينية، وسنبحث في الاسماء الاخرى ليصار الى تسليمها من اجل ان نتمكن من ضبط الوضع في المخيم”.

واضاف: “اما النقطة الثانية التي تحدثنا عنها فهي موضوع النفايات في المخيم، اذ ان هناك ازمة ناجمة عن عدم السماح لشاحنات النفايات بإخراج كل الكمية التي تتراكم، وهو ما تسبب بمشكلة داخل المخيم. ونحن نشكر السيدة الحريري على الجهد الذي بذلته لحل مشكلة البوابات الالكترونية في الفترة السابقة والجهد الذي تبذله اليوم لحل مشكلة النفايات في المخيم”.