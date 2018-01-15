الحريري بحث مع اللجان الوزارية سبل تخفيف العجز في الموازنة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة المساهمات المالية الحكومية للجمعيات والمؤسسات، حضره الوزراء مروان حمادة، نهاد المشنوق، علي حسن خليل، محمد فنيش، بيار ابو عاصي والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع قال الوزير ابو عاصي أن البحث تناول تقييم الجمعيات وضرورة خفض الدعم المخصص لها من قبل الحكومة لتخفيف العجز في الموازنة.

بعد ذلك ترأس الرئيس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع استئجار الطاقة حضره الوزراء محمد فنيش، ايمن شقير، علي حسن خليل، علي قانصو، يوسف فنيانوس وسيزار ابي خليل والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.