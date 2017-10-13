الحريري بحثت مع الخوري في تكريم ذكرى فايزة أحمد

زارت رئيسة لجنة التربية والثقافة النائبة بهية الحريري وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري في مكتبه في الوزارة، حيث عرضت معه شؤونا ثقافية تهم مدينة صيدا، الى جانب الأوضاع العامة في البلاد.

وأثنت الحريري على جهود وزارة الثقافة ومتابعة الوزير شخصيا لموضوع استرداد المنحوتة الرخامية الأثرية لرأس الثور والعائدة الى معبد أشمون في صيدا، ويرقى تاريخها الى نحو 2300 عام، واستعادتها من الولايات المتحدة الأميركية.

كذلك بحثت مع الوزير الخوري في المبادرة التي اطلقتها أخيرا باعتبار العام المقبل 2018 عام تكريم ابنة صيدا الفنانة اللبنانية-المصرية فايزة أحمد (الرواس) وتراثها الغنائي بالتعاون مع بلدية صيدا ولجنة مهرجانات صيدا الدولية، وتشكيل لجنة وطنية لإحياء ذكراها.