الحريري يهنئ الشباب اللبناني: انشاء فروع جديدة للجامعة اللبنانية إنجاز كبير

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الخميس، جلسة لمجلس الوزراء كانت توحي الاجواء التي سبقتهت أنها ستكون متشنجة بسبب البند 24 من جدول اعمال من 71 بنداً.

وأشار الرئيس الحريري إلى أن “من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا واننا على خلاف مستعص ولا نتكلم مع بعضنا البعض”.

واضاف: “الحقيقة والواقع غير ذلك تماما، فمجلس الوزراء يناقش امورا وقضايا عديدة ويتخذ قرارات تهم تسيير امور الناس والبلد”.

وتابع : “نحن لسنا فريقاً سياسياً واحداً، وهناك وجهات نظر مختلفة. ولكن ما يصدر في الاعلام بهذه الطريقة لا يصب في مصلحة الناس ولا يخدم البلد”. مشيراً إلى ان “هناك امورا لها اولويات وتتطلب حلولا قبل الاخرى”، متمنياً على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة وكل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات التي تؤدي الى ردات فعل من هنا وهناك وخلاصتها الحاق الضرر بالمواطن ومصالح الناس”.

وأقرّ مجلس الوزراء فتح فروع جديدة لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية في محافظات عكار وبعلبك-الهرمل وكسروان-جبيل اضافة الى كلية العلوم البحرية في البترون.

وغرد الرئيس الحريري ليلا على تويتر مهنئا: “انشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار وبعلبك-الهرمل وكسروان-جبيل إنجاز كبير اليوم، وخطوة جديدة على طريق النهوض الاقتصادي وتوفير الفرص للشباب في بلدنا.. مبروك للشباب، مبروك للبنان”.

كما تمت خلال الجلسة مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال وتم اقرار البعض منها وتأجيل بعضها ليصار الى بحثها بشكل معمق.

وأثار مشروع القانون الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل لجهة تمديد مهلة التسجيل للناخبين المقيمين في الخارج الى 15 شباط، ردود أفعال متباينة بين مؤيد بشكل تام او مؤيد مع الاقرار بصعوبة الامر ومعارض.

هذا وحضر وزير التربية والتعليم مروان حمادة، المقاطع لجلسات مجلس الوزراء متأخراً ليسجل موقفاً ضد البند 24 طلب خلال الجلسة تقريب موعد مناقشة البند، فما كان من الرئيس الحريري إلا ان سحبه محدداً موعداً للجنة الوزراية الخاصة بقانون الانتخاب لبحثه.

وأيضاً أثارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين موضوع مضايقات بحق المحجبات اثناء تقدمهم للوظائف.

وخلال الجلسة، بحثت الحكومة بندا اولا على جدول اعماله يتعلق بالنفايات فأكدت على توسيع مطمر الكوستا برافا اضافة الى تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس كما هو مقرر.

كما ارجأ تعيين حراس احراش بعدما سحب الملف وزير الزراعة لدراسته بشكل معمق اكثر وقد علق حمادة على الموضوع بالقول بان ما حصل مخجل في وقت يريدون تعيين 58 قنصلا فخريا كما قال مقترحاً تجميد أي تعيين من الان وحتى الانتخابات.