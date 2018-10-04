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أخر الأخبار
الحريري: يجب أن نعمل بموجب نتائج مجلس الخدمة المدنية ومن ينجح يجب أن يوظّف ولكن يجب ايضاً تنظيم مسألة الامتحانات وتوزّع الناس جغرافياً وأن نتأكد أنّ هذا الموظف فعّال في المكان الذي تم توظيفه فيه
الرئيس الحريري: نادر الحريري “رفيق عمري” ورجل عمل معي ولكنه أحذ القرار بسلوك طريق آخر، ونادر من البيت وأهله
الحريري: لكل من يستهدف الليرة أقول إنّ وضع الليرة اللبنانية بخير ولدينا خطة للخروج من هذه الأزمة
الحريري: لن اسكت بعد الان على كل من يعطّل المسار الاصلاحي في البلد وسأسمّي الامور باسمائها
الحريري: هل من الحكمة أن نتهجّم على دول الخليج التي يعمل فيها حوالي 400 ألف لبناني؟
الحريري: عندما تكون العاصمة بيروت بخير يكون كل لبنان بخير
الحريري: لن أزور سوريا ولست الطرف الوحيد الذي لديه مشكلة مع سوريا بل هي مشكلة اقليمية ودولية وعلينا الانتظار للحكم على الأمور
الحريري: زيارتي الى سوريا غير واردة
الحريري: انا مقتنع بالتسوية الرئاسية وضمانتي رئيس الجمهورية
الحريري: أنا حريص على البلد وقدمت العديد من الكثير التضحيات خلال السنوات الأخيرة حتى أتينا برئيس جمهورية
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الحريري: انا مقتنع بالتسوية الرئاسية وضمانتي رئيس الجمهورية
الحريري: انا مقتنع بالتسوية الرئاسية وضمانتي رئيس الجمهورية
فى:
4 أكتوبر 2018, 22:37
فى:
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الحريري: انا مقتنع بالتسوية الرئاسية وضمانتي رئيس الجمهورية
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الحريري: أنا حريص على البلد وقدمت العديد من الكثير التضحيات خلال السنوات الأخيرة حتى أتينا برئيس جمهورية
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الحريري: عندما تكون العاصمة بيروت بخير يكون كل لبنان بخير
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