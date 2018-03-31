الحريري: المرأة هي جزء لا يتجزأ من العمل السياسي والاجتماعي

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان المرأة ليست نصف المجتمع بل هي التي تبني المجتمع كله.

الرئيس الحريري، وخلال لقاء حواري أجراه مع حشد من النساء القياديات والعاملات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية في قاعة الـ pavillon seaside، تعهد بأن تكون هناك كوتا للمرأة في الحكومة المقبلة وفي المجلس النيابي اللاحق.

واعتبر أنّ المرأة “جزء لا يتجزأ من العمل السياسي والاجتماعي، ولديها إنجازات كبرى في لبنان. وإذا كنا نفخر دائما ونقول أننا في بلد منفتح ومتطور، إلا أننا في الحقيقة لم نر بعد مظاهر حقيقية لهذا الانفتاح وذاك التطور، وتحديدا على صعيد دور المرأة في الشأن العام. من هنا علينا أن نعمل الكثير من أجل تطوير دور المرأة وإشراكها في المجال السياسي تحديدا”.

كما كانت كلمة لكل من السيدة ردينة كنعان العرب ورئيسة المجلس اللبنانية للسيدات القياديات مديحة ارسلان جيث جرى التأكيد على اهمية دور المرأة في المجتمع.