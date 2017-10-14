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الحكومة اليمنية: إيران استخدمت الحوثيين كدمى لزعزعة المنطقة
الحريري لميقاتي: “بس إرجع على بيروت حا رد عليك”
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الحريري: “الرئيس الميقاتي نازل انتقادات بقراراتنا لما ارجع على بيروت حا رد عليه او لما اعمل مجلس وزراء بطرابلس”
الحريري: “الرئيس الميقاتي نازل انتقادات بقراراتنا لما ارجع على بيروت حا رد عليه او لما اعمل مجلس وزراء بطرابلس”
فى:
14 أكتوبر 2017, 8:55
فى:
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