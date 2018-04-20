الحريري: الحكومة ستنجز قانون ضمان الشيخوخة في أقرب وقت ممكن بعد الانتخابات

وعد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بأن “تنجز الحكومة قانون ضمان الشيخوخة في أقرب وقت ممكن بعد الانتخابات النيابية، من أجل مساعدة كل مواطن له الحق في أن يعيش بكرامة حين يكبر بالسن”. وقال: “هذا الموضوع عمل عليه كثيرا الرئيس فؤاد السنيورة في مجلسي الوزراء النواب، ونحن سنستكمل هذا الجهد بعد الانتخابات”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته مساء اليوم حفل العشاء السنوي لجمعية دار العجزة الإسلامية في فندق “فور سيزون”، بحضور الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة وعقيلتيهما وحشد من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وشخصيات.

وأضاف: “إنه شرف كبير لي أن أكون هناك معكم، وأنا أنحني أمام هذه الخدمة الإنسانية الكبرى التي تقوم بها دار العجزة. فلطالما كانت هذه الدار عزيزة على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي كان دائما يواكبكم في كل المراحل، وأنا أرى أن هذه المهمة التي تقومون بها هي مهمة نبيلة، وعلينا جميعا أن نقدم ما نستطيع من مساعدة”.

وتابع: “بالتأكيد، فإن هذه المؤسسة تقوم بعمل كبير جدا، وعلى كل من يستطيع المساعدة أن يفعل دون تردد، فكلما ساعد الإنسان كلما زاده الله سبحانه وتعالى عطاء، وهذه كانت نظرية الرئيس الشهيد رفيق الحريري. من هنا علينا جميعا أن نتبرع، وخاصة لهذه الدار، لكي يعيش كبير السن بكرامة”.

وختم قائلا: “أنا شخصيا جاهز للقيام بكل ما تحتاجه هذه الدار”.

كلمة فاعور

وكان الحفل قد استهل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث رئيس مجلس العمدة في الدار الدكتور محمود فاعور، فدعا “إلى إقرار مشروع ضمان الشيخوخة المترنح في دوائر الدولة منذ سنين ولا من يبالي، وتثقيف المجتمع وتعريفه بعالم الشيخوخة وكيف يتحضر لها بالمحافظة على اللياقة الجسدية والذهنية وممارسة الرياضة ومعالجة السكري وضغط الدم والأمراض الأخرى إذا وجدت، مشددا على أهمية التأمين المسبق على الشيخوخة”.