الحريري: مؤتمر “سيدر” سيدرس الاولويات التي تحددها الحكومة

في اطار حلقة التشاور التي يجريها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع الجهات السياسية والقطاعات الاقتصادية لشرح برنامج النهوض الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة اللبنانية على مؤتمر ” سيدر” في باريس مطلع نيسان المقبل، التقى الرئيس الحريري عصر اليوم في السراي الحكومي ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز ابحاث في حضور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني ومستشاري الرئيس الحريري نديم المنلا وفادي فواز وناصر ياسين من الجامعة الاميركية، واجرى معهم حوارا تناول فيه تفاصيل المؤتمر واهدافه والتوقعات منه.

بداية رحب الرئيس الحريري بالحاضرين وقال: “لقاءنا اليوم يشكل بداية لنهج سنسير به وهو بدأ مع إلتزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وسيتابع في مؤتمري “سيدر” وبروكسيل -2″.

واضاف: “ما يهمني اليوم هو ان استمع الى آرائكم واقتراحاتكم ، وان نشبك ايدينا سويا لنتكامل، لأن الجهود التي نبذلها نحن كحكومة بحاجة لهذا التكامل”.

وفي اطار اجاباته على اسئلة المشاركين اشار الرئيس الحريري الى ان الحكومة ستحمل معها الى باريس خطة متكاملة شفافة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبتكلفة تبلغ 17 مليار دولار تمتد على مدى عشر سنوات وتشمل تقديم قروض ميسرة لمساعدة لبنان لتمويل تنفيذ مشاريع البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وتكنولوجيا واتصالات، على ان ينفذ قسم منها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ويرتبط تنفيذها بجملة من الاصلاحات الهيكلية والمالية والقطاعية.

ولفت الرئيس الحريري الى ان مؤتمر “سيدر” هو مؤتمر للمانحين والمستثمرين، وهو سيدرس الاولويات التي تحددها الحكومة اللبنانية.

وتوقع رئيس مجلس الوزراء ان تحدث النتائج التي ستصدرعن المؤتمر صدمة ايجابية على صعيد خلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني وتساهم في الحد من هجرته ، وتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجية والتاسيس لبناء اقتصاد لبناني جديد يواكب المتغيرات في المنطقة والعالم.

ولفت الرئيس الحريري الى انعقاد هذا المؤتمر يشكل رسالة مهمة لجهة تقوية الثقة بلبنان ورفد الاقتصاد اللبناني بعوامل الدعم المطلوبة لمواجهة تداعيات التوترات في المنطقة والاعباء الضخمة الناتجة عن ازمة النزوح السوري، كما انه يعطي اشارة مهمة بان لبنان بات يشكل اولوية لدى المجتمع الدولي .

واكد الرئيس الحريري ان الحكومة ستضمن شفافية وحسن تنفيذ الخطة المطروحة التي تشكل خارطة طريق للمستثمرين في القطاعين العام والخاص وهي تشكل قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة تؤسس لاحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي المطلوب خدمة لمصلحة المواطن اللبناني.