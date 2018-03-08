الحريري: التوافق السياسي ضروري لتحقيق المزيد من الانجازات

اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن التوافق السياسي “ضروري لتحقيق المزيد من الانجازات والمشاريع الحيوية للبلد”، مشددا على “اهمية الاستقرار السياسي والامني لتفعيل الدورة الاقتصادية وانعاش الاقتصاد”.

كلام الرئيس الحريري جاء في كلمة ألقاها خلال عشاء تكريمي اقامه، مساء الاربعاء، على شرفه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير.

وأمل الحريري اقرار مشروع قانون الموازنة، معتبرا ذلك خطوة ايجابية في صالح الوضع الاقتصادي.

وقال انً هناك 250 مشروعا ستعرض في مؤتمر “سيدر” تشمل قطاعات الكهرباء والنفايات والطرق والمياه والاتصالات والثقافة والطبابة وغيرها وجزء كبير منها يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها.

وكشف الحريري ان دول الخليج تدرس حاليا اعادة السماح لمواطنيها للمجيئ الى لبنان، بما ينعكس ايجابا على القطاع السياحي وعلى الاقتصاد عموما.

وتوجه شقير للحريري بالقول: “أهل بيروت يحبونك ويؤمنون بخطك ونهجك ووطنيتك واعتدالك، وأنت كنت دائما مصدر ثقة لهم، ونحن نعرف أنك كنت وحدك مستعدا للتضحية لإنقاذ البلد وقدمت المبادرة تلو المبادرة دون ان تفكر بمصلحتك الشخصية. وهذا ليس غريبا عنك لأنك ابن أبيك رفيق الحريري”.

وتابع: “لكل هذه الأسباب أهل بيروت أوفياء لخط ونهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهم أوفياء لك ولقيادتك ويقدرون مواقفك ونهجك وممارستك للعمل السياسي الذي حمى بيروت من الفتن وأمن الاستقرار لكل لبنان”.