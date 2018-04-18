الحريري التقى ابراموف: نسعى إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يوم الاربعاء، في “بيت الوسط” رئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية الروسية اللبنانية ألكسي أبراموف، بحضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية الروسية جاك صراف ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.

وبعد اللقاء، قال أبراموف: “بحثت مع الرئيس الحريري في عدة مواضيع، منها الانتخابات النيابية المقبلة واللقاءات التي تجري حاليا في بيروت، والتي تخص العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولبنان. واليوم عقد اجتماع للجنة المتبادلة في مجال التعاون بالاقتصاد والتجارة، وناقشنا الاتفاقيات المبرمة في ما بيننا بالمجالات المختلفة. وقد أكد الرئيس الحريري أن هذه اللقاءات مهمة جدا، وهي أيضا مهمة للجانب الروسي. كما أكدت من جانبي على ضرورة تفعيل اللقاءات بين الجانبين الروسي واللبناني، خلال اجتماع اللجنة المتبادلة في مجال تطوير الاقتصاد والتجارة. وعلينا أيضا تطوير العمل والنشاطات بين البلدين”.

وأضاف: نسعى إلى زيادة التبادل التجاري بما يشكل مساعدة كبرى للبلدين. والمنتدى الروسي اللبناني لرجال الأعمال سيعقد اجتماعاته غدا، وهو سيساهم بقوة في تفعيل العلاقات بين الدولتين”.

من جهته، قال زاسبيكين: “من ضمن العلاقات الثنائية اللبنانية الروسية، هناك شق متعلق بالتعاون العسكري بين البلدين، والتفاوض جار في هذا الشأن خلال هذه الفترة. فهناك بحث في العقود وسعي للتعاون في المجال العسكري”، لافتا الى أنّ كل ما تبقى هو أمور فنية لاستكمال العمل في هذا المجال”.

كما استقبل الحريري النائب أحمد فتفت وأمين سر هيئة الإشراف والرقابة في “تيار المستقبل” محمد المراد، وجرى بحث في شؤون محافظة الشمال.