الحريري التقت وفد تحالف القوى الفلسطينية

التقت النائبة بهية الحريري في مجدليون، وفدا من تحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا تقدمه امين سر التحالف في منطقة صيدا مسؤول “جبهة التحرير الفلسطينية” وليد جمعة وضم: مسؤول حركة “حماس” أيمن شناعة، مسؤول حركة “الجهاد الاسلامي” عمار حوران، مسؤول “جبهة النضال” ابو حسن كردية، مسؤول منظمة “الصاعقة” عبد مقدح وأحمد نصار من “جبهة التحرير الفلسطينية”.

وتناول اللقاء الأوضاع في مخيم عين الحلوة، وبشكل اساسي ظاهرة اطلاق النار فيه وما تسببت به مؤخرا من مأساة لعائلة الفتى سليم هادي الذي اصيب برصاصة طائشة ادت الى وفاته، وما سبقها من حوادث مماثلة اودت بحياة أفراد داخل المخيم. وكان تشديد على وجوب تسليم المتورطين بهذه الحادثة وكل من يسيء لأمن المخيم والجوار. كما تم التطرق الى بعض القضايا الحياتية التي تهم ابناء المخيم.

جمعة

واثر اللقاء، تحدث جمعة باسم الوفد، فجدد “إدانة قوى التحالف الفلسطيني ورفضها لآفة اطلاق النار في المناسبات”، معتبرا انها “مسيئة للشعب الفلسطيني ولقضيته المقدسة”، مؤكدا “ضرورة ملاحقة كل مطلق نار”. وقال: “كما بحثنا مع السيدة الحريري موضوع النفايات في مخيم عين الحلوة، اضافة الى هموم وشجون المخيم وكيفية التعاون من اجل حل هذه المشاكل المتراكمة”.