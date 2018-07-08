الحريري التقت وفداً من أهالي موقوفي ومحكومي أحداث عبرا

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدلون وفدا كبيرا من أهالي وعائلات موقوفي ومحكومي أحداث عبرا عرضوا معها قضية تبلغ جميع ابنائهم الموقوفين والمحكومين وحتى من أخلي سبيلهم منهم، تعميما صادرا عن وزارة الدفاع الوطني بطلب تحصيل مبلغ يزيد على العشرين مليون ليرة عن كل واحد منهم كبدل علاج وعطل وضرر لحق بالعسكريين والعتاد العسكري خلال معركة عبرا في حزيران من العام 2013.

وطالب الأهالي الحريري بأن تنقل إلى قيادة الجيش اعتراضهم على هذا القرار وطلبهم إعادة النظر فيه.

من جانبها، أبلغت النائب الحريري الأهالي أنها فور تبلغها بموضوع تعميم وزارة الدفاع أجرت اتصالا بالرئيس المكلف سعد الحريري وأبلغته بالأمر، واعدة بمتابعة هذه القضية ضمن المهلة التي حددها تعميم قيادة الجيش للإعتراض على هذا القرار.