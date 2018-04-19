الحريري التقت وشمس الدين عائلات في صيدا وإقليم الخروب: لن تنجح محاولات إضعاف سعد الحريري ومحاصرة نهج الرئيس الشهيد

زارت رئيسة “لائحة التكامل والكرامة” في دائرة صيدا – جزين النائب بهية الحريري، في اطار لقاءاتها مع العائلات في صيدا وخارجها لاطلاعها على الإستحقاق الانتخابي وحضها على “المشاركة بكثافة” في عملية الاقتراع في السادس من ايار، الهلالية والتقت عائلاتها، في حضور اهالي المنطقة وبمشاركة المرشح على اللائحة عن المقعد السني الثاني في صيدا المحامي حسن شمس الدين.

وشاركت الحريري وشمس الدين في لقاء آخر في الهلالية حضره حشد من ابناء العائلات وانسبائهم.

وكانت الحريري زارت بلدة كترمايا في اقليم الخروب وعقدت لقاء مع عدد من العائلات، في حضور المرشح شمس الدين وعضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” رفعت سعد.

وعقدت الحريري لقاء مماثلا في بلدة عانوت بمشاركة شمس الدين وسعد.

واستمعت الحريري وشمس الدين، خلال هذه اللقاءات، الى آراء الناس وهواجسهم في ما يتعلق بالعديد من القضايا التي تهمهم او تهم المدينة عموما.

وشددت على “اهمية التصويت للوائح سعد رفيق الحريري في كل المناطق التي يخوض فيها “تيار المستقبل” هذا الاستحقاق”، وقالت: “سعد الحريري يقوى بكم، وبأصواتكم وبثقتكم يستطيع ان يكون حاضرا بكتلة نيابية قوية في المجلس النيابي، وان يحقق مشروع رفيق الحريري معكم. مشروع رفيق الحريري هو لبنان اولا وقيامة لبنان كما اراده رفيق الحريري وعمل واستشهد من أجله”.

واضافت: “كما لم يستطيعوا سابقا ومنذ العام 2005 ان ينتزعوا رفيق الحريري من قلوب الناس ووجدانهم، فبصوتكم وبقراركم وخياركم وثقتكم لن تنجح محاولاتهم في اضعاف سعد رفيق الحريري ولا بمحاصرة نهج رفيق الحريري في صيدا”.

وتابعت: “لدينا مشروع أرسى قواعده الرئيس الشهيد وسنكمل بها معتمدين على الله وعلى محبة الناس وثقتهم التي هي القيمة الأساسية لدينا. فنحن “تيار” يأخذ مشروعيته من الناس وثقتهم ملتزمين أمامهم حمل هذه الأمانة”.

من جهته، لفت شمس الدين الى ان النائبة الحريري “تشرح للناس ما حصل معها بكل شفافية، لأنها تعتبرهم مرجعيتها الأساسية وتتحمل تجاههم مسؤولية والتزاما أن تعبر عن رأيهم وخيارهم في اي قرار او خيار تتخذه”. وقال: “هناك فرق كبير بين من يكون الناس مصدر قراره وبين من يفرض عليهم خياره من دون العودة اليهم”.