الحريري التقت رابطة آل قبرصلي وعائلات صيداوية

واصلت النائب بهية الحريري، جولاتها ولقاءاتها مع العائلات وفاعليات مدينة صيدا وجوارها، لوضعهم في أجواء الاستحقاق الانتخابي وتوجهات تيار “المستقبل” في ما يتعلق بالتحالفات، والاستماع الى آرائهم بهذا الخصوص وفي ما يتعلق بأوضاع مدينة صيدا.

وفي هذا السياق، زارت الحريري منزل المرحوم الحاج ابو خالد المصري في سيروب وشاركت في لقاء حضره جمع كبير من السيدات من ابناء وقاطني المنطقة, كما التقت رابطة آل قبرصلي في منزل عضو الهيئة الادارية مدير معهد صيدا الفني ادهم قبرصلي، وفي حضور رئيس الرابطة المهندس هلال قبرصلي. ولبت دعوة ماهر بعاصيري الى لقاء في منزله في مجمع رستم في كفرجرة، في حضور رئيس البلدية مارون شلهوب.

كما لبت دعوة بلال ناصر الى لقاء آخر في منزله في عين المير. وشاركت في لقاء في صيدا بدعوة من الدكتورة سهى الخليلي.

وكانت هذه اللقاءات مناسبة أياض لطرح عدد من القضايا الحياتية والخدماتية والانمائية التي تهم المواطنين، وبعض المشكلات التي تعاني منها المدينة وما يتم العمل عليه من حلول لها.