الحريري: التقاعس عن التصويت سيسمح باستئثار قرار بيروت ومصادرته

أكد رئيس مجلس الوزارء سعد الحريري أن الانتخابات النيابية المقبلة مهمة، ومن خلالها يتحدد المسار السياسي للبلد، وقال: “ندعو أبناء بيروت للتصويت بكثافة لاختيار ممثليهم في المجلس النيابي الجديد”، لافتا إلى أن التقاعس عن التصويت سيفسح المجال أمام الآخرين للوصول إلى المجلس والاستئثار بقرار العاصمة ومصادرته لصالح جهات وأجندات خارجية.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال لقاء حواري جرى مساء أمس في منزل الكابتين الطيار عماد حاسبيني بمنطقة ساقية الجنزير حضره حشد من ممثلي العائلات البيروتية والشخصيات، وتناول أوضاع العاصمة ومشاكلها ومطالبها.

وخاطب الرئيس الحريري الحاضرين بالقول: “نعرف حجم المشاكل التي تعانيها العاصمة ونحن نعمل مع البلدية لحلها وخصوصا أزمة السير من خلال خطة متكاملة. كما نعمل لإعادة انعاش الوضع الاقتصادي في الوسط التجاري، عبر تنظيم العديد من الانشطة واتخاذ الإجارءات اللازمة لإعادة تفعيل وتشجيع القطاع السياحي عموما.

وكان حاسبيني ألقى كلمة في مستهل اللقاء أكد فيها وقوف البيارتة خلف الرئيس الحريري في كل قارارته وتأييدهم لنهجه السياسي، مشددا على ضرورة الاهتمام بأوضاع العاصمة من مختلف جوانبها، وداعيا جميع العائلات البيروتية للتوحد لكي يبقى قارر بيروت في يد أبنائها.