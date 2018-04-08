الحريري: التصويت بكثافة لمنع مصادرة قرار بيروت واهلها

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى منطقة الروشة حيث استقبله الآلاف من المحبين، على وقع الزفة وتطيير الحمام الأبيض.

وانضم إلى مرشحي لائحة “المستقبل لبيروت”، مؤكدا أن بيروت هي “جوهرة لبنان والعالم العربي، ونحن سنعيدها إلى مجدها وأكثر إن شاء الله”.

وقال: “هذه المسيرة بدأنا بها واستكملناها في باريس، وستكون هناك حصة كبيرة من مشاريع مؤتمر سيدر لبيروت وأهلها”.

وبعدها تم قطع قالب حلوى المصمم على شكل خرزة زرقاء، وسط تهافت الحضور لإلقاء التحية عليه وأخذ الصور التذكارية.

وكان الرئيس الحريري زار المركز الإسلامي في عائشة بكار، حيث فاجأ الحضور بقدومه، مشاركا إياهم الاحتفال الذي أقامه المركز تكريما للأمهات المسجلات في اللجنة الاجتماعية، فاستقبلوه بالتصفيق والزغاريد وهتافات التأييد.

رئيس المركز المهندس علي عساف أشار بدوره إلى أن الرئيس الحريري كان اشترى قطعة أرض ملاصقة لمسجد عائشة بكار واعدا بمنحها للمسجد.

وطالب الرئيس الحريري العمل على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية الأرض الى المركز الإسلامي لكي يستطيع الاستفادة منها.

ورد الرئيس الحريري على مطلب رئيس المركز الإسلامي واعدا بإنجاز موضوع نقل ملكية الأرض لصالح المركز في أقرب وقت ممكن.