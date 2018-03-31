“لم تخذلوني ولا مرة واحدة، ولم تتركوني ولا مرة واحدة، وفي كل مرة كنتم تقفون وقفة الأبطال، مع رفيق الحريري ومع سعد الحريري، ومع تيار المستقبل”، بهذه الكلمات خاطب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الآلاف من ابناء البقاع الذين تقاطروا الى بلدة الروضة، حيث شاركوا في الاحتفال الذي اقيم بحديقة “أبو بكر العميري”.

بصعوبة شق الرئيس الحريري طريقه بين المشاركين الذين تقدمهم عدد من وزراء ونواب وفعاليات المنطقة، فيما رفع المشاركون اعلام لبنان وتيار المستقبل وصور الرئيس الحريري.

رئيس مجلس الوزراء قال: “من هنا، صوتكم سيبقى عاليا، بإذن الله، ليصل إلى قلب الشام، إلى الغوطة وأهلها وأطفالها، ليقول لكل إنسان قادر أن يسمع أن المجازر في سوريا لن تكون رخصة لخط عسكري للعودة إلى البقاع، والهيمنة على قراره. إن قرار البقاع باق لأهل البقاع، بإرادتكم انتم وصوتكم انتم وكرامتكم انتم”.

واضف الحريري: “البقاع ليس لأزلام الوصاية وأزلام زمن المخابرات في عنجر. هذا الكلام، يعرفه أهل البقاع الغربي وراشياز كلام نقرأه من تجميع حلفاء بشار في لوائح من الشمال الى بيروت والجبل وصولا الى البقاع. هذا النوع من اللوائح عنده أمر مهم يتمثل بترجمة الحرب في سوريا بالانتخابات النيابية في لبنان. وأنا أقول، وأنتم يا أهلي في البقاع الغربي وراشيا، تقولون ذلك قبلي “طويلة على رقبة أي شخص، أو أي لائحة أن تخطف قراركم”. إن كلمتكم في السادس من أيار، لن تكون فقط مع سعد الحريري وتيار المستقبل. كلمتكم ستكون كيف تحمون مستقبل أولادكم، وتمنعون تسليم المنطقة إلى ناس يصفقون لقصف أطفال سوريا، وذبح شعبها وتشريد أهلها”.

الحريري قال نحن “اتخذنا قرارا بان نعيد زمن رفيق الحريري، وأن يلتقط الشعب اللبناني أنفاسه ليصل الى شاطئ الأمان”.

وتوجه الحريري للبقاعيين بالقول: “واجهتم الوصاية وانتفضتم بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واليوم تعود الوصاية لتقول لكم: أريد أصواتكم لشخص واحد موجود على لائحة حزب الله، في البقاع الغربي وراشيا. واحد، يقول عنه حزب الله من اليوم ان لديه نائبا في البقاع الغربي. شخص واحد، وليس اثنين. بالتأكيد سألتم أنفسكم، لماذا هناك مقعد واحد فقط موضوع على تلك اللائحة. على الأرجح لانهم لم يجدوا غيره.هذه هي إرادة الوصاية. هذه إرادة من اُرسل لرفيق الحريري ليقول له: “أمامك إما السفر، أو الحبس أو القبر”.

تابع: “في 6أيار، ستعبرون انتم عن إرادتكم انتم، بأصواتكم، في صناديق الاقتراع وستنزلون الى صناديق الاقتراع وتجيبوا بكثافة وستقولون للأمة كلها، من هو رفيق الحريري في البقاع، ومن هو المارد الأزرق في البقاع”.

أبو فاعور

الاحتفال تخللته كلمة للنائب وائل ابو فاعور باسم “الحزب التقدمي الاشتراكي”، أكد فيها أننا “سنخوض انتخابات تجري للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف على أساس قانون مسخ وضعه عقل مسخ يريد أن ينقلب على الطائف”.

ودعا البقاعيين ليختاروا في 6 ايار “بيننا وبين مرشحي البراميل المتفجرة والكلور القاتل”.

أعضاء اللائحة

وتم لائحة “المستقبل للبقاع الغربي وراشيا” كل من: زياد القادري، وائل أبو فاعور، أمين وهبي، هنري شديد، غسان السكاف ومحمد القرعاوي.