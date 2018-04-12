الحريري: الانتخابات مصيرية لبيروت وتيار “المستقبل”

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن تيار “المستقبل” يمتلك برنامجا سياسيا وانتخابيا واضحا للجميع، وقد ترجمه على الأرض في البلد خلال العام ونصف العام الماضيين. وقال: “لقد حققنا إنجازات كبرى بفضل الجو السائد من التوافق، والجميع يعلمون من قام بهذه الإنجازات، ويعرفون مدى التضحيات التي قدمناها والتسويات التي أجريناها حتى وإن كانت على حساب شعبيتنا في بعض الأحيان”.

كلام الحريري جاء خلال لقاء أجراه مساء الخميس في “بيت الوسط”، مع وجهاء وفعاليات من آل الطبش وآل جارودي وأنسبائهم، في حضور المرشحة عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية رولا الطبش جارودي، وقال: “رولا بالنسبة إلي من أهم المرشحين على لائحتي، لأنني أراهن على دور المرأة في المجتمع وفي السياسة”.

وأضاف: “هذه الانتخابات مصيرية بالنسبة إلى بيروت وتيار المستقبل، كما هي مصيرية بالنسبة إلي شخصيا، ولذلك أدعو الجميع للمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات والنزول إلى صناديق الاقتراع في السادس من أيار المقبل، لأن مصير بيروت وقرارها السياسي متعلقان بهذه الانتخابات”.

وختم قائلا: “هذه الانتخابات سياسية بامتياز، وقد أثبتنا كتيار سياسي أننا كنا الطرف الوحيد المستعد لتقديم التضحيات من أجل إرساء الاستقرار في البلد، في وقت كان الجميع يبحث عن مصالحه الخاصة”.

المرشحة الطبش

وكان اللقاء استهل بكلمة للمرشحة رولا الطبش جارودي التي أكدت أن “بيت الوسط” كان دائما وسيبقى مفتوحا أمام جميع البيارتة، وشكرت الرئيس الحريري على الثقة التي أولاها إياها بترشيحها إلى الندوة البرلمانية، مؤكدة أن آل الحريري هم عنوان الوفاء في لبنان.

سويرة

وكان الحريري زار منزل السيد غسان سوبرة، حيث التقى حشدا من أبناء ووجهاء آل سوبرة، وتحدث إليهم عن الأوضاع الراهنة والأجواء الانتخابية السائدة، مشددا على ضرورة أن ينزل البيارتة بأكبر عدد ممكن إلى صناديق الاقتراع ليشاركوا في العملية الانتخابية، قطعا للطريق أمام كل من يحاول أن يصادر قرار العاصمة وهويتها.

أورفلي

كذلك استقبل الرئيس الحريري في “بيت الوسط” السيد نهاد أورفلي الذي أعلن على الأثر تأييده لمواقف الرئيس الحريري وتوجهاته السياسية.