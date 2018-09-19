الحريري افتتح معرض بيروت آرت فير

افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الدورة التاسعة لمعرض “بيروت آرت فير”، في حضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غطاس الخوري والسفير المصري نزيه النجاري، بدعوة من مؤسسة ومديرة المعرض لور دوتفيل، المدير الفني باسكال أوديل، ومديرة العلاقات والعارضين بروجتكس مارين، في Seaside Arena, Beirut New Waterfront- Hall 3.

ويشارك في المعرض وزارتا الثقافة والسياحة اللبنانية، المعهد الفرنسي اللبناني، مهرجانات بيت الدين، والمعهد العالي للاعمال.

وتقام الدورة التاسعة ل”بيروت آرت فير” من 20 إلى 23 أيلول 2018، وتقترح برنامجا واسعا وغنيا يهدف إلى إنشاء جسور بين الاختصاصيين في مجال الفن. ويستضيف المعرض صالات العرض الدولية القادمة من فرنسا، إيطاليا، سويسرا، بلجيكا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فلسطين، مصر، أرمينيا، ساحل العاج، وبيلاروسيا.

ويعتبر حدثا سنويا يتكرر في بيروت، حيث اعتبره القيمون مدينة ثقافية رائدة في العالم العربي والعالم، وان تكرار هذا الحدث اعتراف بعراقتها، وان جودة العارضين من لبنانيين وعرب وأجانب في عرض مجموعات من اللوحات الفنية والمنحوتات ما هو الا تأكيد على ذلك.

بعدها، جال الرئيس الحريري على معرض Demeures Et Fleurs للفنان المتوحد علي طليس، الذي يقام بدعوة من شركة “ألفا” بإدارة أوراسكوم للاتصالات، والجمعية اللبنانية للتوحد، وهو المعرض التاسع الذي يقام لهذا الفنان الإستثنائي ضمن برنامج “ألفا من أجل الحياة”، في معرض بيروت للفن، Seaside Arena، جناح A11.