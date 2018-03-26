الحريري استقبل وفدا من هيئة العلماء المسلمين طالبوا باقرار العفو العام

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء الاثنين، في “بيت الوسط”، وفدا من هيئة العلماء المسلمين برئاسة رئيس الهيئة الشيخ أحمد العمري الذي قال على الأثر: “تشرفنا بزيارة الرئيس الحريري، بعد سلسلة الزيارات التي قمنا بها على عدد من المرجعيات السياسية التي تهتم بشؤون هذا البلد. ومن ضمن القضايا والملفات التي تباحثنا فيها مع الحريري، ملف الموقوفين الإسلاميين، حيث دعونا إلى إقفال هذا الملف نهائيا من خلال قانون العفو العام الذي لا يستثني أحدا. كما طالبنا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلغاء وثائق الاتصال بشكل جدي ونهائي. كذلك أكدنا على أهمية وحدة الطائفة ووحدة المرجعية، ودعونا جميع الأفرقاء إلى التلاقي والتناصح والاجتماع والتنافس الشريف والعمل على تحقيق حاجات الناس وحفظ كراماتهم ومكتسباتهم وحقوقهم”.

وأضاف: “كذلك رفضنا التنازل عن الثوابت الإسلامية والمسلمات الشرعية والتفريط بها يعتبر من الأمور التي لا يمكن أن نقبلها، كحق التعطيل يوم الجمعة. فلا بد أن يكون التعطيل كاملا، مناصفة مع شركائنا المسيحيين الذي يعطلون يوم الأحد. وقد رفضنا التعرض لأحوالنا الشخصية أو المس بها أو محاولة الترويج للزواج المدني من خلال اتفاقيات من هنا أو تشريعات من هناك. كما طالبنا بتخفيف الحصار عن المخيمات الفلسطينية وتأمين الحياة الكريمة لهم”.