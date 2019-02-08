الحريري استقبل وفدا من نادي الحكمة في بيت الوسط

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” وفدا من إدارة نادي الحكمة برئاسة رئيس النادي إيلي يحشوشي الذي قال على الأثر: “تشرفنا بزيارة الرئيس الحريري، وقد أردنا بداية أن نهنئه بالحكومة الجديدة ونتمنى له النجاح في تحقيق البرنامج الذي وضعته لنفسها”.

وأضاف: “إن علاقة نادي الحكمة بهذا البيت العريق وبآل الحريري قديمة جدا، منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. فقد كنا على علاقة مستمرة مع الشهيد، الذي كان يستضيفنا دائما في منزله مع النادي الرياضي، ويقول: “كرة السلة في لبنان لا تلقع بدون جناحيها: الحكمة والرياضي”. وقد أتينا اليوم لنقول للرئيس سعد الحريري أننا سنحاول إنقاذ نادي الحكمة، والجناح الآخر الذي كان مكسورا سينمو ويقوى مجددا، لكي يطير هذا النسر من جديد بجناحيه: الحكمة والرياضي. ونحن نعتبر أن الرئيس الحريري هو الرياضي الأول في لبنان، فالجميع يعرف شغفه بالرياضة وحرصه على تحقيق طموحات الشباب. لقد كانت لنا معه جلسة رائعة جدا، ووجدنا لديه كل تجاوب، وهو حاضر لمساعدتنا على أي صعيد، إن من خلال مجلس الوزراء أو من خلاله شخصيا. ونحن نتمنى له طول العمر والتوفيق في عمله”.