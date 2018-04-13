الحريري استقبل وجهاء من آل الطبش وآل جارودي: مصير بيروت وقرارها السياسي متعلقان بالانتخابات

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “تيار المستقبل يمتلك برنامجا سياسيا وانتخابيا واضحا للجميع، وقد ترجمه على الأرض في البلد خلال العام ونصف العام الماضيين”.

كلام الرئيس الحريري اتى خلال لقائه في بيت الوسط مع وجهاء وفعاليات من آل الطبش وآل جارودي وأنسبائهم، بحضور المرشحة عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية رولا الطبش جارودي، التي اعتبرها من أهم المرشحات على لائحته، لأنه من المراهنين على دور المرأة في المجتمع وفي السياسة.

واضاف الرئيس الحريري: “لقد حققنا إنجازات كبرى بفضل الجو السائد من التوافق، والجميع يعلمون من قام بهذه الإنجازات، ويعرفون مدى التضحيات التي قدمناها والتسويات التي أجريناها حتى وإن كانت على حساب شعبيتنا في بعض الأحيان”.

ودعا الحريري الجميع للمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات والنزول إلى صناديق الاقتراع في السادس من أيار المقبل، لأن مصير بيروت وقرارها السياسي متعلقان بهذه الانتخابات.

وكان اللقاء قد استهل بكلمة للمرشحة رولا الطبش جارودي التي أكدت أن بيت الوسط كان دائما وسيبقى مفتوحا أمام جميع البيارتة، وشكرت الرئيس الحريري على الثقة التي أولاها إياها بترشيحها إلى الندوة البرلمانية، مؤكدة أن آل الحريري هم عنوان الوفاء في لبنان.

وكان الرئيس الحريري قد زار مساء منزل السيد غسان سوبرة، حيث التقى حشدا من أبناء ووجهاء آل سوبرة، وتحدث إليهم عن الأوضاع الراهنة والأجواء الانتخابية السائدة، مشددا على ضرورة أن ينزل البيارتة بأكبر عدد ممكن إلى صناديق الاقتراع ليشاركوا في العملية الانتخابية، قطعا للطريق أمام كل من يحاول أن يصادر قرار العاصمة وهويتها.

كذلك، استقبل الرئيس الحريري في بيت الوسط السيد نهاد أورفلي الذي أعلن على الأثر تأييده لمواقف الرئيس الحريري وتوجهاته السياسية.