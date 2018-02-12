الحريري استقبل سلامة وبعثة من صندوق النقد الدولي ووفدا من ديوان المحاسبة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في السراي الكبير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الأوضاع المالية في البلاد.

صندوق النقد

ثم استقبل الرئيس الحريري بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة مدير مساعد إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كريستوفر جارفيس في حضور مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين السوريين الدكتور نديم الملا.

بعد اللقاء قال جارفيس: “نقدر عاليا الدعم والمساعدة التي لقيناها من رئيس الوزراء ووزير المالية ومصرف لبنان. وقد ناقشنا الطريق إلى الأمام بالنسبة إلي لبنان، حيث توافقنا على أن البرنامج الاستثماري الذي تعتزم الحكومة طرحه أمام مؤتمر باريس المقبل وخطة الإصلاحات هما أمران أساسيان بالنسبة لمستقبل لبنان”.

وأضاف: “نحن نعتقد أنه من المهم أن تسعى الحكومة أولا إلى تثبيت الدين العام وثانيا العمل على خفضه، وقد طرحنا على الرئيس الحريري عددا من الأفكار في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، نحن نرى أنه من الضروري جدا أن يتم إصلاح قطاع الكهرباء ومعالجة الفساد”.

وختم قائلا: “نقدر عاليا الخدمة العامة التي يقدمها لبنان من خلال استضافته للنازحين السوريين، وصندوق النقد الدولي واضح في هذا الشأن، فكما يدعم لبنان النازحين، فإنه هو بدوره يستحق أن يلقى الدعم نفسه من قبل المجتمع الدولي، لا سيما من خلال السعي لإجراء تحسينات وإصلاحات”.

ديوان المحاسبة

والتقى الرئيس الحريري وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان القاضي أحمد حمدان الذي أوضح أن البحث تناول عددا من المطالب التي تخص الديوان.

سكاف

واستقبل الرئيس الحريري رئيسة الكتلة الشعبية ميرام سكاف التي أوضحت بعد اللقاء أنها عرضت مع الرئيس الحريري التطورات العامة، ولا سيما الشأن الانتخابي في زحلة.