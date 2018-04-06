الحريري استقبل ساترفيلد وبيرد ومحلب في دارته في باريس

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في دارته في العاصمة الفرنسية مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفد ساترفيلد في حضور السيد نادر الحريري وعرض معه التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين والنتائج التي حققها مؤتمر “سيدر”.

ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس الوزراء المصري السابق، مساعد الرئيس المصري للشؤون القومية والاستراتيجية ابراهيم محلب وعرض معه العلاقات اللبنانية المصرية والتطورات الراهنة.

كما التقى الرئيس الحريري وزير الدولة البريطاني لشؤون التطوير الدولي اليستر بيرد.