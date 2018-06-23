الحريري استقبل بابا الاسكندرية: التنوع الموجود في بلدينا يشكل قوة

استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري، يوم السبت في “بيت الوسط”، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني على رأس وفد من الكنيسة القبطية في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق وجمال الجراح وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع.

وفي مستهل اللقاء اكد البابا تواضرس أنّ سلام واستقرار لبنان “امر يهمنا في مصر لان لبنان ومصر لطالما جمعتهما عبر التاريخ علاقات وقواسم مشتركة، ولا سيما التنوع بين مختلف الطوائف وخاصة بين المسلمين والمسيحيين.

ومن ناحيته قال الرئيس الحريري إنّ مصر “تشكل الدولة الام والصديقة للبنان وعلاقاتنا ممتازة معها”، مؤكدا أنّ التنوع الموجود في بلدينا “يشكل قوة وليس مصدر ضعف، وهناك قيادات حكيمة تحارب التطرف الذي هو في النهاية سياسة ولا علاقة له بالدين، وقوتنا هي في اعتدالنا، ولبنان يحافظ دائما على هذا التنوع المنصوص عليه في دستوره”.

وامل الحريري ان يستمر التواصل بين البلدين.

وكان الرئيس الحريري استقبل وفدا ضم رئيس الشركة الدولية للمعارض project lebanon البير عون وتسلم منهم دعوة الفتتاح المعرض وذلك يوم الثلاثاء المقبل في السي سايد بيروت.