الحريري استقبل الوزير الصفدي وشخصيات

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في “بيت الوسط” الوزير السابق النائب محمد الصفدي وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا طرابلسية.

طعمة

ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع طوني طعمة الذي قال على الأثر: “تشرفنا اليوم بزيارة الرئيس الحريري للتباحث معه في عدة مواضيع تخص زحلة والبقاع، خاصة وأنه يجب ألا ننسى القضايا الإنمائية والاقتصادية ونحن على أبواب الانتخابات، لا سيما مع ما نمر به من ظرف اقتصادي سيء. والجميع يعلم أن دولته يولي أهمية خاصة للوضع الاقتصادي وتحديدا الزراعي. وسهل البقاع يشكل 43% من مساحة لبنان و70% من سكانه يتعاطون الشأن الزراعي. من هنا تباحثنا في كل هذه المواضيع، وشددنا على ضرورة أن تكون هناك خطة إنمائية مدروسة، نأمل أن نعمل عليها بعد الانتخابات، لكي ننمي المنطقة، ونستكمل تشييد الأوتوستراد العربي. وقد وعدنا الرئيس الحريري خيرا في كل هذه الملفات، والهدف الأول هو أن ننعش منطقة البقاع ونوجد فرص العمل التي تسمح للبقاعيين أن يتجذروا في أرضهم، لأن هاجسنا الأساسي هو عدم هجرة الشباب في المستقبل.

الحجيري

واستقبل الرئيس الحريري النائب السابق مسعود الحجيري وولداه حسن وحسين.

بعد اللقاء، قال الحجيري: “إنها المرة الأولى التي ألتقي بها الرئيس الحريري، ونحن نؤيده في خطه بالاعتدال والوسطية ورفع شعار لبنان أولا”.

سلام

كما التقى الرئيس الحريري المحامي مروان سلام الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت اليوم بلقاء الرئيس الحريري وتباحثنا في أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما عشية الانتخابات النيابية، التي كنت قد أعلنت انسحابي منها للتخفيف قدر الإمكان من التشرذم، خاصة أننا في أمس الحاجة لوحدتنا ووحدة بيروت، حفاظا على هويتها العربية. ونحن مع خيار الرئيس الحريري الوطني، الذي نعترف أنه حمى لبنان وشعبه من العواصف والزلازل الإقليمية والدولية المحيطة بنا من كل جانب”.

المراد

واستقبل رئيس بلدية العيون العكارية عمر المراد وبحث معه في شؤون إنمائية ومشاريع تخص منطقة عكار.

صبح

بعد ذلك التقى الرئيس الحريري المحامي خالد صبح الذي قال على الأثر: تشرفت اليوم بلقاء الرئيس الحريري، وتمحور اللقاء حول طرابلس. وقد حملني دولته سلاما إلى كافة أهلنا في طرابلس، مؤكدا احترامه لهم جميعا، على مختلف مشاربهم. وشدد على ضرورة الحفاظ على الخطاب الإيجابي الذي يعتبره الأساس في وحدة الطائفة والوطن”.