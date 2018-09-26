الحريري استقبل السفير اليوناني في بيت الوسط

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في “بيت الوسط” السفير اليوناني في لبنان فرانسيسكوس فاروس الذي قال على الأثر: أردت أن التقي الرئيس الحريري في بداية مهمتي بلبنان، حيث أني توليت مهامي كسفير في بيروت قبل خمسة أسابيع فقط. وقد نقلت له دعوة من حكومة بلادي لزيارة اليونان في الوقت الذي يراه مناسبا، وخاصة حين انعقاد القمة الأوروبية العربية نهاية شهر تشرين الأول المقبل. كذلك أبلغته أن وفدا تجاريا يونانيا سيزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في سبل توطيد العلاقات وتمتينها بين البلدين”.

رئيس مجلس الطاقة العالمي

وكان الرئيس الحريري قد استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل والأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي الدكتور كريستوف فراي، وجرى عرض لأعمال “منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة والتنمية المستدامة” الذي افتُتح صباح اليوم في فندق “لورويال” ضبيه.