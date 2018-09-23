الحريري استقبلت وفدا فرنسيا ونوهت بدعم فرنسا الدائم للبنان

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا فرنسياً من مناطق بودرو وبايي باز وتولوز يزور لبنان في اطار جولات ينظمها التجمع من أجل لبنان في فرنسا. وضم الوفد رؤساء بلديات وعسكريين متقاعدين واطباء وصيادلة وقضاة واكاديميين يرافقهم السيد نجيب دندن والأستاذ محمود السروجي اللذين عرفا بطبيعة الوفد واهداف الجولة التي يقوم بها في لبنان .

الحريري رحبت بالوفد مثنية على هذه المبادرة ومشيدة بالعلاقات المميزة التي تربط الشعبين اللبناني والفرنسي وبدعم فرنسا الدائم للبنان . ثم اجابت على اسئلة اعضاء الوفد حول العديد من القضايا لا سيما مسيرة ورؤية مؤسسة الحريري ، والوضع العام في لبنان وموضوع تشكيل الحكومة وقضايا التعليم والمرأة والوجود الفلسطيني في لبنان والنزوح السوري ودور فرنسا الداعم للبنان واسباب انحسار الفرنكوفونية كلغة وثقافة في لبنان وموضوع المحكمة الدولية وغيرها من القضايا .

وقال دندن اثر اللقاء : ان زيارة الوفد تأتي في اطار رحلات دورية للتعرف على لبنان من نخبة الفرنسيين الذين يحبون لبنان ويهتمون به وطبيعي ان تبدا الزيارة بهذا البيت الكبير بيت السيدة بهية الحريري . واهداف الزيارة هي التعرف على لبنان وكل فئاته وعلى كل مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية والاستمتاع بتاريخه من خلال الزيارات المتنوعة التي نقوم بها على كل الأماكن الأثرية ولا اخفي عليكم التلذذ بمطبخه المحبوب من الفرنسيين . ومن الأمور التي طرحها اعضاء الوفد “دور المرأة في لبنان وما قامت به السيدة الحريري لتفعيل هذا الدور، موضوع التعليم ودورها في التربية ، ومسألة انحسار الفرنكوفونية والمحكمة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري”.