الحريري استقبلت وفدا أكاديمياً فرنسياً

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من كلية الهندسة الفرنسية “ensta bretagne ” برئاسة رئيس الكلية باسكال بينو يرافقه عميد المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد الحجار وعدد من رؤساء الأقسام في المعهد، وذلك في اطار زيارة يقوم بها الوفد الأكاديمي الفرنسي للبنان لتوقيع اتفاقية شهادة الدبلوم المزدوج بين الكلية والمعهد .

وجرى خلال اللقاء عرض للإتفاقية واهميتها وكان بحث في سبل ومجالات التعاون الأكاديمي المشترك من خلال المعهد الجامعي للتكنولوجيا خاصة وان عددا من طلابه تابعوا أو يتابعون دراستهم في الكلية الفرنسية .

وكان الوفد الأكاديمي الفرنسي زار المعهد الجامعي للتكنولوجيا في صيدا وجال على اقسامه ومختبراته واطلع على ما يتيحه من اختصاصات وكان تنويه من الجانب الفرنسي بجودة التعليم في المعهد وملائمة الاختصاصات لسوق العمل المحلي والعالمي.