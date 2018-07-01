الحريري استقبلت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفدا اغترابيا عكارياً

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارةالأسمر وضم ” نائب الرئيس حسن فقيه والامين العام سعد الدين حميدي صقر، واعضاء من قيادة لاتحاد بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف اللترياقي . حيث قدم الوفد التهاني للنائب الحريري بفوزها في الانتخابات النيابية ، مثنين على ادائها المعتدل والحكيم طيلة المرحلة الماضية. وتمنى الأسمر التوفيق للرئيس المكلف سعد الحريري في تشكيل حكومة جديدة على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.

بدورها، رحبت النائب الحريري بالوفد، وأطلعتهم على اهم المستجدات على الساحة اللبنانية عموما والصيداوية خصوصا. ثم جرى عرض لقضايا حياتية واجتماعية عامة والأوضاع الراهنة في صيدا .

وفد اغترابي عكاري

الى ذلك التقت الحريري في مجدليون وفدا اغترابيا من طرابلس وعكار في الشمال ضم عضو منسقية تيار المستقبل وغرفة التجارة والصناعة في مالبورن- اوستراليا المستشار رشيد بريص ، رئيس قسم محافظة لبنان الشمالي لقمان الكردي ورئيس تجمع ابناء عكار في طرابلس عامر الشعار وأمين عام التجمع المختار علي غية وعدد من الناشطين.

وجرى خلال اللقاء عرض لأوضاع الجالية اللبنانية في استراليا وكان تأكيد مشترك على اهمية تعزيز التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. ونقل بريص الى الحريري ومن خلالها للرئيس سعد الحريري تحيات اعضاء منسقية تيار المستقبل وأبناء الجالية اللبنانية في أستراليا ووجه اليها دعوة لزيارة هذا البلد.. ومن ثم قدم الوفد درعا تقديريا للحريري باسم أبناء الجالية وتيار المستقبل في استراليا عربون وفاء وتقدير ..