الحريري استقبلت الأمين التنفيذي لـ”الأسكوا”

استقبلت النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) الدكتور محمد علي الحكيم في زيارة بروتوكولية، يرافقه مهند الموسوي المساعد الخاص للأمين التنفيذي للأسكوا وذلك بحضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا ابوزينب ومسؤولة العلاقات الخارجية في المؤسسة ديما الحسن .

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وفي مجالات التعاون بالقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث كانت جولة افق حول واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.

ورحبت الحريري بالدكتور الحكيم مشددة على اهمية الدور الذي تقوم به “الأسكوا ” تحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة خاصة في مجالات التنمية والتي تتلاقى واهداف وعمل مؤسسة الحريري، متمنية للدكتور الحكيم التوفيق في مهامه في الأمانة التنفيذية لـ” الأسكوا”.

من جهته، شدد الدكتور الحكيم على اهمية تطوير التعاون بين “الأسكوا” ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في البرامج ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق بتنفيذ اجندة التنمية 2030 .