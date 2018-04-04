الحريري إلى باريس.. و”المسقبل”: “سيدر” يقدم جرعة دعم كبيرة

تتّجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس التي يسافر إليها الأربعاء وفد كبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للمشاركة الجمعة في مؤتمر “سيدر” لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً، حيث سيطرح لبنان برنامجه الاستثماري لإعمار وتأهيل البنية التحتية والذي تبلغ قيمته 16 مليار دولار.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية مثل البنك الدولي والبنك الاوروبي للتثمير والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار.

الدول الخليجية وبعض الدول العربية سوف يكون لها مساهمة فعالة في المؤتمر، وهو ما درجت عليه سابقا من خلال الهبات والاستثمارات.

ايجابيات المؤتمر تكمن بتحقيق المشاريع المنتظرة من كهرباء ومياه واوتوسترادات واتصالات حديثة ومؤسسات تربوية وصحية. كل ذلك يؤدي الى تأمين فرص العمل، فيما هنالك تأكيد بعدم زيادة الدين العام بل العمل على تخفيض الدين بالتوازي مع تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.

وفي هذا الإطار، شددت كتلة المستقبل النيابية خلال إجتماعها الدوري في بيت الوسط على أهمية انعقاد مؤتمر “سيدر” في تنفيذ البرامج الإصلاحية الضرورية لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي. ورأت الكتلة ان اقرار الموازنة قبيل انعقاد المؤتمر هو انجاز يعطي صورة إيجابية عن عزم لبنان على استعادة الانتظام والانضباط في أوضاعه المالية.

واعتبرت الكتلة ان انعقاد مؤتمر سيدر من شأنه ان يقدم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان في هذه الظروف الدقيقة في لبنان والمنطقة، وعلى وجه الخصوص ان الحكومة تحمل معها الى المؤتمر حزمة من المشاريع الإنمائية من شانها إذا ما جرى إقرارها وتم التقدم على مسارات تنفيذها ان تدفع بالعجلة الاقتصادية الى الامام وتساعد على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومجالات التنمية المناطقية وزيادة التدفقات المالية الى لبنان.