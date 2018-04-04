الحريري إلى باريس.. و”المسقبل”: “سيدر” يقدم جرعة دعم كبيرة

تتّجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس التي يسافر إليها اليوم وفد كبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للمشاركة بعد غدٍ الجمعة في مؤتمر “سيدر” لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً، حيث سيطرح لبنان برنامجه الاستثماري لإعمار وتأهيل البنية التحتية والذي تبلغ قيمته 16 مليار دولار.

وعُلم أنّ عدد المشاركين في المؤتمر بلغ 50 بين دولة ومنظمة، وأنّ البيان الختامي بات شبه منجز بعدما تمّ الاتفاق على أبرز نقاطه، وهو لن يأتي على أيّ موقف او ملف سياسي داخلي او اقليمي، بل سيكون بياناً اقتصادياً مالياً بامتياز لا سياسة فيه.

في هذا الإطار، اعتبرت كتلة “المستقبل” في بيان أن انعقاد مؤتمر “سيدر” من شانه أن يقدم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان في هذه الظروف الدقيقة في لبنان والمنطقة، وعلى وجه الخصوص أن الحكومة تحمل معها الى المؤتمر حزمة من المشاريع الإنمائية من شأنها إذا ما جرى إقرارها وتم التقدم على مسارات تنفيذها ان تدفع بالعجلة الاقتصادية الى الامام وتساعد على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومجالات التنمية المناطقية وزيادة التدفقات المالية الى لبنان.

ورأن أنه يساعد على تحسين مستويات ونوعية عيش اللبنانيين، وذلك بالتوازي مع الالتزام الكامل للبنان للسير قدماً في تنفيذ البرامج الإصلاحية الضرورية التي يحتاجها للإعداد والتلاؤم مع مقتضيات النمو والاستقرار والازدهار في المرحلة القادمة.