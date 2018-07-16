الحريري تستنكر مقتل الشاب سليم هادي

استنكرت النائبة بهية الحريري في تصريح، “ظاهرة إطلاق النار في الهواء في مخيم عين الحلوة، والتي تسببت مؤخرا بوفاة الفتى سليم هادي(17 عاما) في تعمير حارة صيدا.

وقالت: “لم يعد مقبولا السكوت على ظاهرة اطلاق النار في الهواء، بمناسبة وبغير مناسبة، وما ينجم عنها من رصاص طائش يودي بحياة ابرياء”.

واضافت:”ان تفاقم هذه الظاهرة المتنقلة بمآسيها في غير منطقة وما تسببت به مؤخرا من وفاة الفتى سليم هادي في حارة صيدا منتزعة اياه من ربيع عمره ومن وسط عائلته، يجب ان يكون حافزا للمعنيين للتحرك السريع من اجل وضع حد لظاهرة رصاص المناسبات في لبنان عموما، وفي مخيم عين الحلوة بشكل خاص”.

وتابعت:”اننا اذ سبق ونبهنا خلال لقاءاتنا مع الأخوة الفلسطينيين الى خطورة هذه الظاهرة، والى ضرورة العمل على ضبطها، نجدد الدعوة اليوم لجميع القوى الفلسطينية للتصدي لها ولجمها عبر ميثاق شرف في المخيم يحرم اطلاق النار تحت اي عنوان كان، حفاظا على امن المخيم والجوار وسلامة المواطنين فيهما”.

وختمت الحريري:”نتقدم بأسمى آيات التعزية من عائلة الفقيد الفتى سليم هادي رحمه الله، مشاركين اياهم مصابهم الأليم، وسائلين الله تعالى ان يلهمهم الصبر والسلوان”.