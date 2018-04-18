الحريري إستقبلت لجنة دعم مركز الإنعاش في صيدا: لمتابعة رسالته التكافلية الإجتماعية

إستقبلت النائبة بهية الحريري في مجدليون وفدا من لجنة دعم مركز الخدمات الانمائية في صيدا – الإنعاش الاجتماعي، ضم منسق اللجنة عضو المجلس البلدي محمد قبرصلي، وعضو المجلس نزار الحلاق، والقنصل وسام حجازي والمهندس صلاح رستم، في حضور مدير المركز الدكتور حسين بديع .

ووضع الوفد الحريري في واقع مركز الخدمات الانمائية وما يحتاجه من صيانة وتأهيل ومعدات وأدوية، كما أطلعها على الهدف من تشكيل اللجنة، وهدفها في دعم المركز وتأمين مستلزمات متابعة رسالته في مجال تقديم الخدمات الصحية، والاجتماعية والتربوية، للشرائح والفئات الأكثر حاجة في المجتمع المحيط.

واثنت الحريري “على فكرة تشكيل لجنة الدعم هذه، وعلى الهدف الإنساني والتكافلي منها، “معربة عن “مساندتها لهذه الخطوة، ووعدت ببذل الجهد اللازم مع الجهات المعنية من اجل تمكين مركز الخدمات الانمائية من الاستمرار بالقيام بدوره الإجتماعي الذي قام من أجلها اساسا، منوهة “بالدور الذي قام به المركز في صيدا طيلة عقود طويلة خصوصا ابان الأزمات، والمحطات الصعبة التي مرت بها المدينة” .